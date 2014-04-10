Банк «Возрождение» провел конференцию риэлторов

Барнаульский филиал банка «Возрождение» совместно с Союзом риэлторов Алтайского края и Алтайской ТПП провел конференцию риэлторов «Недвижимость Барнаула 2014: перспективы развития».



Мероприятие прошло 8 апреля в конференц-зале гостиничного коплекса «Улитка». Конференцию открыл заместитель управляющего по розничному бизнесу Андрей Серов. Он приветствовал участников на ставшей уже традиционной ежегодной встрече, рассказал об итогах работы банка за 2013 год и озвучил перспективы на 2014 год. Председатель Комитета Алтайской ТПП по предпринимательству в сфере строительства Вадим Хомутов озвучил динамику и тенденции рынка недвижимости Барнаула, а затем сотрудники банка «Возрождение» рассказали об ипотечных программах банка и ответили на вопросы собравшихся. Риэлторы смогли задать вопросы спикерам, а также присутствовавшим на мероприятии представителю строительной компании ООО «Селф» Елене Гранкиной, председателю Союза риэлторов Алтайского края Марине Ракиной, начальнику управления розничных операций банка «Возрождение» Елене Чекрыжовой.



«Наш город очень динамично развивается в плане застройки новыми многоквартирными домами, все больше семей нуждаются в жилье. Банк „Возрождение“ много лет работает в тесном контакте с Союзом риэлторов Алтайского края и Алтайской ТПП, чтобы помочь жителям города, при отсутствии собственных средств на покупку жилья, в предложении наиболее выгодных условий ипотечного кредитования», — прокомментировал Андрей Серов.