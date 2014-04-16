Банк «Возрождение» предоставляет ипотеку на коттеджи в ЖК «Остров Эрин»

Продолжается сотрудничество банка «Возрождение» и компании «Миэль» в рамках продаж недвижимости в жилом комплексе «Остров Эрин» в Новой Москве. Теперь появилась возможность оформить ипотечный кредит на дом с участком земли.



По программе «Дом + земля» как на этапе строительства, так и после регистрации права собственности ставка по кредиту в рублях составит 14%. Первоначальный взнос — от 30 до 80% стоимости дома. Учитывается доход покупателя в течение полугода, обязательно подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ. Кредит выдается на срок до 25 лет гражданам РФ с трудовым стажем не менее полугода.



«Ипотека на загородном рынке, и особенно в строящихся комплексах, не является массовым явлением в силу более высокого уровня рисков для банков по сравнению с городскими квартирами и объектами, продаваемыми по договорам долевого участия, — отмечает Людмила Цветкова, финансовый директор компании „МИЭЛЬ-Загородная недвижимость“. — Поэтому аккредитация комплекса в крупном и устойчивом банке доказывает его надёжность; кроме того, это очень удобно для покупателей».



Жилой комплекс «Остров Эрин» — проект в Новой Москве, в 26 км по Калужскому шоссе от МКАД. На территории комплекса активно строятся многоквартирные дома, несколько видов малоэтажных проектов, а также коттеджи. Проект выгодно отличают грамотное зонирование, благоустройство общественных зон, прекрасная экология. Внешний вид домов решен в ирландском стиле. Например, в отделке фасадов использован кельтский орнамент. Коттеджи представлены различными проектами домов. Площадь варьируется от 116 до 231 квадратного метра.



Справка о компании

«МИЭЛЬ» — одна из самых крупных и опытных сетевых компаний российского рынка недвижимости. Основанная в 1990 году, сегодня «МИЭЛЬ» объединяет более 120 собственных и франчайзинговых офисов на территории РФ.



Общий портфель проектов «МИЭЛЬ» составляет около 2 млн кв. м. Среди крупнейших проектов, в которых группа компаний принимала активное участие, — ЖК «Гранд Паркъ», «Приват-Сквер», «Академический», «Фьюжн Парк», микрорайоны «Волжский», «Юбилейный», «Красная горка» и другие.