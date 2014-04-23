При поддержке банка «Возрождение» открылся Пасхальный фестиваль

Московский Пасхальный фестиваль открылся при традиционной поддержке банка «Возрождение». 13-й сезон фестиваля охватывает всю страну — от Калининграда до Владивостока.



«Московский Пасхальный фестиваль — это грандиозное культурное событие нашей страны. Особенно знаменательно то, что оно приурочено к светлому празднику Великой Пасхи. В эти духовные дни мы особенно близки к прекрасному и еще ярче чувствуем красоту настоящего искусства. Замечательно, что фестиваль смогут посетить все истинные ценители классической музыки, в том числе наши клиенты из разных регионов России, — отметил председатель совета директоров банка «Возрождение» Дмитрий Орлов.



Крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает десятки тысяч слушателей. Открытый самому широкому кругу гостей, Фестиваль включает в свои программы как шедевры классики, так и редко звучащие произведения в исполнении лучших мастеров современности. С первых дней существования Московского Пасхального фестиваля были определены его социальные приоритеты — благотворительность, образование и просветительство, — которые реализуются во всех четырех крупных фестивальных блоках: симфонической, камерной, хоровой программах и звонильной неделе.



Создан фестиваль в 2002 году по инициативе Художественного руководителя — директора Мариинского театра Валерия Гергиева. С 2003 года при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.