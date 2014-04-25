Банк «Возрождение» аккредитовал дом компании «ЕДИНСТВО» в городе Рязань

Банк «Возрождение» аккредитовал 5-ю очередь строительства (2-й и 3-й этапы) в жилом доме, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 21, корп.6 от застройщика ЗАО «ГК «ЕДИНСТВО».



Покупатели жилья в новостройке могут приобрести квартиру на этапе строительства по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2014»: минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья, ставка от 13%, максимальный срок кредита – 30 лет. Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ и по форме банка.



Аккредитованный объект входит в жилой комплекс «Вишневые сады», который включает в себя 657 квартир и нежилые помещения. К продаже предложены квартиры проектной площадью от 44 до 109 кв.м. Комплекс расположен на территории Московского округа города Рязани, в непосредственной близости от Рязанского Агротехнологического университета им. П.А. Костычева и городской поликлиники №10.

Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита на банкоматах банка, Интернет-банкинг и мобильное приложение на телефоне.



Проектная декларация размещена на сайте: www.edinstvo62.ru.