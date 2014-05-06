Банк «Возрождение» продолжает акцию «Парад Победителей» в Волгодонске

В Волгодонске четвертый год проводится совместный проект газеты «Волгодонская правда» и банка «Возрождение» — «Парад Победителей», который проходит под личным патронажем управляющего Волгодонским филиалом банка «Возрождение» Алексея Петракова.



Они уходят. Уходят туда, откуда нет возврата. За последние годы Волгодонск простился с 234 участниками Великой Отечественной войны.



«Прошлое все больше отдаляется от нас. Ценная информация уходит вместе со свидетелями сражений и трудового подвига нашего народа. Сегодня их в городе 252 человека. В данном проекте мы стараемся рассказывать о тех, кто еще рядом с нами и остается живым свидетелем того сурового времени. Поэтому сегодня перед нами стоит задача: найти, записать, донести историю великого подвига нашего народа. И не только заниматься этим самим, но и подвигнуть к этой мысли окружающих», сказал в своем интервью Алексей Петраков.



Накануне празднования 69-ой годовщины Великой Победы банк «Возрождение» и газета «Волгодонская правда» выпустят ряд публикаций — воспоминаний ветеранов — живых свидетелей великого подвига советского народа в Великой Отечественной войне.