Акция Visa: «Мы еще посмотрим, кто кого повезет в Бразилию!»

Оплачивайте покупки в магазинах ТРЦ «VEGAS» на сумму от 3000 рублей картами Visa банка «Возрождение», сохраняйте чеки, регистрируйтесь у промоутера (ТРЦ «VEGAS», 3-й атриум, 1 этаж около магазина TOPSHOP) и становитесь участниками розыгрыша призов! Каждому участнику необходимо выбрать «команду», в пользу которой будет засчитана транзакция, — «Мужчины» или «Женщины». Регистрируйте транзакции, добавляйте очки своей команде и следите за счетом — все участники команды, набравшей максимальное количество очков, получат призы. Главный приз — поездка на двоих на Чемпионат Мира по футболу FIFA 2014 в Бразилию.



Розыгрыш призов состоится 31 мая в ТРЦ «VEGAS». Подробнее об акции можно узнать на сайте www.visa.com.ru.