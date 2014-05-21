Банк «Возрождение» провел цикл семинаров по повышению финансовой грамотности в Магадане

Банк «Возрождение» совместно с Областной библиотекой им. А.С.Пушкина и Северо-Восточным Государственным Университетом провел цикл семинаров по повышению финансовой грамотности среди населения.



О банковских продуктах и сфере услуг, теоретические и практические аспекты самых актуальных тем на семинарах раскрыли специалисты банка, а студенты Северо-Восточного Государственного университета выступили с докладами по темам «Банковский депозит как перспективный инструмент инвестирования» и «Сравнительный анализ депозитных вкладов и ипотечного кредитования как инструментов инвестирования в недвижимость в ДВФО и Магаданской области» на примере вкладов и ипотечных кредитов банка «Возрождение».



«Сейчас очень важно помочь населению разобраться, какие продукты предлагают банки, как обезопасить свои денежные средства от мошенников, что такое кобрендинговые карты, дистанционное банковское обслуживание и пр. Это очень актуальные темы, и данные семинары, в первую очередь, являются социально-значимым проектом», — комментирует управляющий Магаданским филиалом Александра Александровна Усачева.



Семинары привлекли внимание многих горожан, студентов и преподавателей. Подобные мероприятия СВГУ и банк «Возрождение» намерены проводить и в следующем учебном году.