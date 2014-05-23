В банке «Возрождение» состоялась презентация проекта «Мобильный планетарий — Космос на ладони»

Накануне в конференц-зале банка «Возрождение» (г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр.1) состоялась пресс-конференция, посвященная уникальному проекту «Космос на ладони», который проходит в городах Подмосковья под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



«Московская область — самый космический регион, здесь учился Юрий Гагарин и работал Сергей Королёв. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв с особым вниманием относится к проектам, ориентированным на развитие космической отрасли, привлечение в неё молодых кадров. В соответствии с поручениями Андрея Юрьевича, Министерство образования Московской области на приоритетной основе поддерживает проекты, направленные на повышение интереса молодёжи к технологиям и производствам, связанным с космосом. Мы оказываем всемерное содействие реализации проекта „Космос на ладони“, и нас очень радует, что в муниципальных образованиях Подмосковья этот проект также находит понимание и поддержку», — отметила заместитель министра образования Московской области Светлана Малыхина.



В конференции приняли участие: заместитель министра образования Московской области Светлана Малыхина, Герой России, летчик—космонавт Федор Юрчихин, заместитель председателя правления банка «Возрождение» Марк Нахманович, начальник управления маркетинга и коммуникаций банка Татьяна Орлова.



В рамках пресс-конференции состоялась презентация уникального проекта «Космос на ладони». В рамках проекта «Космос на ладони» в течение года в передвижном планетарии банк «Возрождение» планирует демонстрировать фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. В общей сложности посетить планетарий смогут около 20 000 жителей Подмосковья. Планетарий приезжает в город на 4 дня: четверг, пятница — сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, суббота, воскресенье — общие сеансы для жителей города. Первый этап проекта уже прошел в Серпухове и Воскресенске, в настоящее время эстафету принимает город Чехов, далее — Дмитров и Электросталь. Реализация второго этапа намечена на осень 2014 года.



«В Подмосковье, ключевом для банка „Возрождение“ регионе, мы обслуживаем более миллиона клиентов. Мы стремимся к долгосрочным, доверительным отношениям с ними, и понимаем, что будущее этих отношений — это наши дети и дети наших клиентов. Поэтому проект „Мобильный планетарий — Космос на ладони“ это возможность провести время с семьей, приобщиться к новым знаниям, получить эту возможность, там, где они живут, в наших подмосковных городах», — обратился к собравшимся Марк Нахманович, заместитель председателя правления банка «Возрождение».