Банк «Возрождение» поддержал выставку «Рождение шедевра: эскиз, этюд, картина» в Третьяковской галерее

При поддержке банка «Возрождение» открылась выставка «Рождение шедевра: эскиз, этюд, картина» в Третьяковской галерее. Выставка посвящена графике известных русских художников и пройдет с 30 мая по 9 ноября 2014 г. в рамках программы «Третьяковская галерея открывает свои запасники» при содействии Министерства культуры Российской Федерации.



Куратор выставки, зав. отделом графики Третьяковской галереи Ирина Шуманова рассказала о концепции выставки: «Одна из ролей, которая отведена графике в иерархии классического искусства, — отмечать этапы творческого процесса художников от зарождения самой идеи до ее воплощения. На этом пути можно выделить несколько этапов: это набросок, который фиксирует первоначальную идею и свои важные впечатления, эскиз, когда художник отрабатывает общие массы и движения масс, путей, расположение планов, общий замысел. Эскиз выполняется карандашом или акварелью. Мы не смогли отказаться от нашего обычного разговора о специфике графики как символике искусства, о языке графики, об этой незаконченности, которая постепенно приобретает ценность».



Выставка из фондов графики XVIII — начала XX века позволяет зрителю рассмотреть в исторической перспективе процессы, которые происходили в творчестве различных поколений художников на пути от рождения замысла до его воплощения на полотне. В экспозиции можно проследить этапы становления идей прославленных картин, в числе которых «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова, «Боярыня Морозова» В.И. Сурикова, «Демон поверженный» М.А. Врубеля, «Похищение Европы» В.А. Серова. Около 200 эскизов, этюдов и набросков раскрывают особенности работы отдельных мастеров и богатство их индивидуальностей.



Банк «Возрождение» оказывает всестороннюю поддержку проектам, реализуемым художественными музеями, театрами, а также инициативам, задачей которых является сохранение исторического и культурного наследия России. Оказывая финансовую поддержку выставке «Рождение шедевра: эскиз, этюд, картина» в Третьяковской галерее в рамках благотворительности, банк открывает для всех желающих возможность приобщиться к искусству и узнать больше о творчестве великих русских художников, увидеть этапы создания известных картин.