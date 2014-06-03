Краснодарский филиал принял участие в выставке «Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы — 2014»

Банк «Возрождение» принял участие в выставке «Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы — 2014», прошедшей в Краснодаре на территории Выставочного комплекса «Кубань ЭКСПОЦЕНТР». Участниками выставки стали более 800 компаний малого и среднего бизнеса, различных отраслей экономики.



На выставке были представлены продукты и услуги малых и средних предприятий Краснодарского края, а также проводились консультации по функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства. Посетители выставки имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы от сотрудников Краснодарского филиала банка «Возрождение» по продуктам и специальным программам кредитования малого и среднего бизнеса «Оборот», «Экспресс», «Инвест, «Кредит под поручительство», «Кредит залоговый». Каждый посетитель выставки получил пакет участника с информацией о предлагаемых продуктах банка.



Менеджеры филиала организовали и провели лотерею от банка «Возрождение», что вызвало дополнительный интерес со стороны участников и посетителей выставки.