Банк «Возрождение» отметил 20-летие работы в Мурманске

Банк «Возрождение» в Мурманске отметил 20-летие работы в регионе. Открытие Мурманского филиала состоялось в 1994 году, и за годы работы банк выстроил прочные партнерские отношения со многими значимыми предприятиями города и области, среди которых: Мурманская ТЭЦ (ТГК-1), Мурманскводоканал, Мурманский морской рыбный порт, Мурманскпромстрой, Мурманский комбинат хлебопродуктов и многие другие. Сейчас филиал обслуживает в Мурманске более 700 юридических и 12 000 физических лиц, заключено более 150 зарплатных проектов с предприятиями региона.



Филиал поздравили с праздником Заместитель Губернатора Мурманской области Г. Стратий и Начальник Управления ЦБ РФ по Мурманской области А. Климов.



«20 лет — это очень значительная цифра! Мы прошли этот путь и добились высоких результатов благодаря слаженной работе наших сотрудников и поддержке наших клиентов,— отмечает управляющий Мурманским филиалом Евгений Максаков. — Мне приятно отметить, что многие компании, с которыми мы работаем, росли и развивались вместе с нами. Со своей стороны мы продолжим совершенствовать качество обслуживания в соответствии с самыми высокими стандартами, всеми силами способствуя развитию экономики региона».