Обыкновенные акции банка «Возрождение» включены в Котировальный список Первого (Высшего) уровня Биржевого списка ЗАО «ФБ ММВБ»

С 09 июня 2014 года вступили в силу новые Правила листинга Московской Биржи, в соответствии с которыми сформирован обновленный Список ценных бумаг, допущенных к торгам, (далее — Список) состоящий из трех разделов: Первый и Второй уровни, являющиеся котировальными списками, Третий уровень, который является некотировальной частью Списка. Обыкновенные акции банка «Возрождение» включены в Котировальный список Первого (Высшего) уровня Биржевого списка.



Новая структура Списка максимально приближена к международным стандартам. Основными новациями реформы листинга являются введение в качестве критерия показателя количества акций в свободном обращении (free-float) и увеличение с одного до трех лет срока предоставление отчетности по МСФО эмитентами, включаемыми в Котировальный список Первого уровня. Кроме этого, повышаются требования к качеству корпоративного управления эмитентов в соответствии с новым Кодексом корпоративного управления, разработанным Банком России.



Обыкновенные акции банка «Возрождение» были допущены к торгам на ММВБ с 1998 года. В 2006 году, после прохождения процедуры листинга, обыкновенные акции банка были включены в Котировальный список «Б», а в июле 2007 года — в Котировальный список «А» второго уровня. В июне 2013 года обыкновенные акции банка переведены в Котировальный список «А» первого уровня, включающий, по оценке ММВБ, ценные бумаги наиболее надежных компаний.



В настоящее время в свободном обращении находится около 40% обыкновенных бездокументарных именных акций банка.



Финансовая устойчивость, деловая репутация и структура корпоративного управления банка соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым ММВБ к эмитентам, чьи акции включены в Котировальный список биржи. Банк «Возрождение» постоянно совершенствует систему корпоративного управления, придерживаясь принципов информационной открытости, традиционно использует лучшие международные стандарты корпоративного поведения.