Банк «Возрождение» награжден за поддержку среднего бизнеса

ОАО «МСП Банк» наградил банк «Возрождение» за активное продвижение механизма государственной гарантийной поддержки среднего бизнеса



Вопрос нехватки ликвидного обеспечения у предприятий малого и среднего бизнеса традиционно является одним из самых острых при получении банковского финансирования. Помогая своим заемщикам в решении данного вопроса, Банк «Возрождение» активно использует государственные гарантийные инструменты, в частности, сотрудничает с региональными Гарантийными фондами в регионах своего присутствия. Поручительство фондов позволяет субъектам МСП на комфортных условиях получать кредиты в сумме до 50-80 млн. рублей. Объем выданных банком кредитов, частично обеспеченных поручительством фондов, превышает 4 млрд. рублей.



«Рынку был необходим обеспечительный инструмент, способный поддержать крупные инвестиционные проекты, так как региональные фонды не всегда могут удовлетворить потребности активно развивающихся предприятий», — комментирует Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова.



Банк «Возрождение», как один из лидеров по кредитованию МСП, принимал активное участие в создании федерального Гарантийного механизма и первым в стране, в августе 2013 года, принял в обеспечение банковскую гарантию МСП Банка по кредиту подмосковной компании ООО «Исратэк». Сегодня банк активно использует данный инструмент, в том числе, в синергии с кредитным продуктом МСП Банка «МСП — Маневр», что делает условия инвестиционного кредита для субъектов МСП особенно привлекательными.



«Очень важно, что государственная поддержка все больше ориентируется на помощь в реализации именно инвестиционных проектов, мотивируя субъектов МСП на развитие своего бизнеса. Мы стараемся использовать в работе с субъектами МСП — нашим ключевым клиентским сегментом — все актуальные и эффективные инструменты господдержки, создавая своим заемщикам максимально комфортные условия финансирования. Хочется с благодарностью отметить работу МСП Банка — ключевого игрока на рынке господдержки, конструктивность и оперативность которого облегчает доступ субъектов к долгосрочным финансовым источникам. Мы гордимся полученной наградой, которая подтверждает правильность выбранной нами бизнес—стратегии по взаимодействию с государством при кредитовании субъектов МСП», — отметила Людмила Гончарова.



В рамках расширения спектра обеспечительных инструментов для субъектов МСП банк «Возрождение» планирует в ближайшей перспективе заключить соглашение о сотрудничестве с вновь созданным Агентством кредитных гарантий. Основной функцией агентства будет являться предоставление прямых гарантий по банковским кредитам, а также контргарантий региональным Гарантийным фондам с целью увеличения объемов их поручительства.