Льготные кредиты банка «Возрождение» для жителей Московского региона

Банк «Возрождение» совместно с ОАО «Мосэнергосбыт» продолжает акцию по предоставлению льготных условий кредитования клиентам, которые своевременно и в полном объеме оплачивают счета за электроэнергию.



Скидка до 3% от базовых процентных ставок по потребительским и автокредитам предоставляется при предъявлении в банк оплаченной квитанции ОАО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию. Регистрация клиента должна совпадать с адресом, по которому выставлена квитанция на оплату электроэнергии, либо он должен являться собственником данной недвижимости. Если в квитанции указана задолженность за предыдущие периоды, она также должна быть оплачена.



«Программа с ОАО „Мосэнергосбыт“ позволяет нам привлечь на обслуживание в банк новых клиентов, а также расширить целевую аудиторию по кредитованию за счет добросовестных плательщиков за электроэнергию и предложить им привлекательные условия по кредитам», — отметил заместитель начальника департамента розничного бизнеса банка Олег Коркин.



Потребительское кредитование является одним из приоритетных в развитии розничного бизнеса банка «Возрождение». На сегодняшний день у банка более 50 тысяч заемщиков по потребительским кредитам.



Наиболее востребованный кредит банка — «Необеспеченный кредит», который не требует залога и поручителей. Выдается на любые цели. В рублях сумма кредита может составить до 1 млн. рублей на срок до 5-ти лет, ставка по акции с ОАО «Мосэнергосбыт» составит от 17,5% годовых. Возраст заемщика — от 21 до 65 лет. Досрочное погашение — без штрафов и комиссий.



В банке действуют и другие программы потребительского кредитования, в рамках которых возможно получение кредита суммой до 10 млн рублей. С подробными условиями предложений банка «Возрождения» можно познакомиться на официальном сайте банка.