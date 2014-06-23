Состоялось заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

20 июня 2014 года, Москва — Банк «Возрождение» (ОАО) сообщает о состоявшемся очередном заседании Совета Директоров.



Ряд вопросов повестки дня заседания Совета Директоров был предварительно рассмотрен на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Банка.



Совет Директоров рассмотрел отчеты по итогам работы за период с 28 июня 2013 года по 16 июня 2014 года, представленные Комитетом по аудиту и Комитетом по кадрам и вознаграждениям. В соответствии с утвержденными планами работы комитетов на год, Комитетом по аудиту Банка было проведено 10 очередных заседаний, на которых было рассмотрено 44 вопроса, в свою очередь Комитетом по кадрам и вознаграждениям было проведено 5 заседаний, на которых было рассмотрено 9 вопросов. Отчеты обоих комитетов содержат подробную информацию о рассмотренных плановых и внеплановых вопросах и о выработанных Совету Директоров рекомендациях в рамках установленных полномочий. Совет Директоров признал работу Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям за период с 28 июня 2013 года по 16 июня 2014 года удовлетворительной.



Также Советом Директоров рассмотрен и утвержден План проверок Службой внутреннего контроля и аудита структурных подразделений Банка «Возрождение» (ОАО) на II полугодие 2014 года, основываясь на результатах Проверок Службой в I полугодии 2014 года. В рамках соблюдения процедуры, закрепленной в действующем законодательстве, Советом Директоров были утверждены Изменения № 4, вносимые в Устав Банка, связанные с изменением местонахождения (почтового адреса) Химкинского филиала Банка.



В рамках постоянно проводимой в Банке работы по повышению эффективности корпоративного управления, Советом Директоров был рассмотрен Отчет о выполнении принятых им решений за I-II кварталы 2014 года. В указанном периоде Советом Директоров было проведено 4 очередных заседания и принято 46 решений, которые были выполнены с соблюдением установленных сроков.



Банк «Возрождение» (ОАО) стремится максимально точно следовать рекомендациям Банка России о современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях. В целях соблюдения рекомендаций регулятора, доведенных письмом № 11-Т от 07.02.2007 года «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления», Советом Директоров Банка был утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО) на 2013-2014 гг. Согласно утвержденному Советом Директоров Плану мероприятий по совершенствованию качества корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО) на 2013-2014 гг. Комитету по аудиту Совета Директоров Банка было поручено провести анализ системы управления рисками в Банке и выработать рекомендации по стратегии управления банковскими рисками Совету Директоров. По результатам проведенного анализа системы управления рисками в Банке Комитетом по аудиту был подготовлен Отчет и разработаны рекомендации по стратегии управления банковскими рисками Совету Директоров.