Банк «Возрождение» аккредитовал дом компании «БЕСТ-Новострой»

Банк «Возрождение» аккредитовал новый дом компании Бест-Новострой на Русаковской набережной, расположенный по адресу: г. Москва, Попов проезд, д.4 (район Сокольники).



Покупатели жилья в «Доме на Русаковской набережной» могут приобрести квартиру по ипотечной программе банка «Возрождение» «Квартира 2014». Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости жилья, ставка — от 12,5%, максимальный срок кредита — 30 лет. Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ и по форме банка. Условия действительны до 31 июля 2014 г. включительно.



Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита с помощью: банкоматов банка, Интернет-банкинга и мобильного приложения.



Аккредитованный объект возведен на участке в 2 га, недалеко от станций метро «Электрозаводская», «Сокольники» и «Семеновская». Жилой дом с панорамными видами из окон расположен на границе ЦАО, вблизи от Садового и Третьего транспортного кольца.



Рядом расположен один из крупнейших парков столицы «Сокольники», на территории которого находятся Выставочный центр, Дворец спорта, пруды, Дом детского творчества, студия танцев. Недалеко от комплекса расположен спортивный комплекс «Спартак», физкультурно-оздоровительный центр «Сокольники», бассейн «Дельфин». На благоустроенной территории ЖК расположен детский сад на 75 мест с собственным бассейном и пятью игровыми площадками.



К продаже предложены квартиры проектной площадью от 58 кв. м., оформление которых возможно сразу в собственность. Комплекс оборудован подземным паркингом на 658 м/м и гостевой автостоянкой на 105 м/м. В настоящее время действует акция — Машиноместо в подарок!