Банк «Возрождение» запустил социальный проект «Твои люди, Волгодонск. Имя в истории»

В канун 64-ой годовщины со дня рождения Волгодонска банк «Возрождение» при информационной поддержке газеты «Волгодонская правда» начинает серию публикаций о людях, которые внесли свой весомый вклад в развитие и процветание города.



Волгодонск богат своими людьми. Они такие разные, но все без исключения — умные, талантливые и благородные. Они пишут историю города сегодня. Стали его гордостью и славой. На слуху — десятки их имен.



В этом проекте особое место будет уделено строителям города. Тем, кто был первым. Кто стал свидетелем многих потрясающих событий и кто уже сам есть частью городской биографии. Расскажем о тех, благодаря которым, Волгодонск узнала вся страна и далеко за ее пределами.



Мы призываем всех, кого в свое время связала судьба с Волгодонском, поделиться кусочком своих воспоминаний о таком молодом, но уже богатым историей городом. Ведь без помощи вас, людей неравнодушных, заинтересованных в объективности освещения истории и личностей в ней, нашему проекту не обойтись. Любая информация, связанная с биографией города и его людьми, будет приветствоваться.



Материалы этого проекта лягут в основу праздничного издания под названием «Твои люди, Волгодонск. Имя в истории», посвященyого 65-летнему юбилею, который город отметит в будущем году.



Городу есть кого помнить и кем гордиться!