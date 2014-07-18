Банк «Возрождение» вошел в ТОП-10 рейтинга кредитов наличными

Банк «Возрождение» вошел в ТОП-10 рейтинга кредитов наличными на сумму 1 млн руб. в банках Москвы. В рэнкинге портала Банки.ру участвовали программы, условиями которых не предусматривают предоставления залога и поручительства, а также обязательного личного страхования заемщиков.



За шесть месяцев 2014 года банк выдал населению более 11 тысяч необеспеченных потребительских кредитов на сумму 3 млрд руб. Портфель таких кредитов на 01 июля 2014 года превысил 8,6 млрд руб., увеличившись за год на 34%. Заемщиками банка по продукту «Необеспеченный кредит» сегодня являются более 44 тысяч человек.



Необеспеченный кредит банка «Возрождение» — это кредит без залога и поручителей, выдается на любые цели. Ставка — от 16,5% годовых в рублях. Сумма кредита может составить до 1 млн рублей на срок до 5-ти лет. Возраст заемщика — от 21 до 65 лет (на момент выдачи и погашения кредита). Досрочное погашение — без штрафов и комиссий. Банк также выдает необеспеченный кредит в долларах США и евро по ставке от 9% годовых на срок до 3-х лет, суммой до 30 тыс. долларов США или 20 тыс. евро.



В банке действуют и другие программы потребительского кредитования, в рамках которых возможно получение кредита суммой до 10 млн рублей. С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно познакомиться на официальном сайте банка.