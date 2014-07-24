Банк «Возрождение» улучшил условия кредитов для населения

Банк «Возрождение» улучшил условия ипотечного и потребительского кредитования для физических лиц.



Снижены ставки по всем потребительским кредитам для сотрудников предприятий бюджетной сферы и компаний-участников корпоративных программ банка «Возрождение». Эти категории заемщиков могут получить преференции в размере до 5-ти процентных пункта от базовых кредитных ставок банка. Сегодня банк предлагает три вида потребительских кредитов: необеспеченный (без залога и поручителей, сумма до 1 млн рублей на срок до 5-ти лет), под поручительство одного физического лица (сумма до 2 млн рублей на срок до 5-ти лет) и под залог недвижимости / автотранспорта / векселя или вклада банка (сумма до 10 млн рублей на срок до 5-ти лет). По наиболее востребованному — необеспеченному потребительскому кредиту банка ставка для бюджетников и участников корпоративных программ составит от 16,5% годовых в рублях.



По кредиту «Квартира-новостройка 2014», в рамках которого недвижимость приобретается по предварительному договору или ЖСК, ставка снижена и теперь составляет от 14% годовых в рублях.



Также в ипотечной линейке банка появился продукт, позволяющий приобрести квартиру на этапе строительства с использованием жилищных субсидий Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москва. Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости недвижимости. Сумма кредита — до 10 млн рублей. Ставка на этапе строительства и после регистрации права собственности и ипотеки едина и составляет от 13% годовых в рублях. Максимальный срок кредита — 30 лет.



С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно ознакомиться на официальном сайте банка.