Банк «Возрождение» расширил сеть банкоматов в Барнауле. На сегодняшний день в городе функционирует 17 банкоматов банка, в том числе 3 устройства с функцией приема наличных денег. С помощью удобного банкоматного сервиса Вы сможете самостоятельно, не посещая офис Банка:
открывать срочные вклады с повышенными ставками: «Моментальный», «Доходный онлайн», «Комфортный онлайн»;
погашать кредиты;
переводить денежные средства со счета/карты на собственные счета/карты или счета/карты других клиентов Банка;
оплачивать услуги в адрес широкого списка получателей платежей;
переводить средства на карты сторонних банков;
оплачивать коммунальные платежи, сотовую связь, Интернет и др.;
пополнять счет/карту/вклад;
получать информацию обо всех имеющихся счетах/картах/вкладах и др.
Адреса банкоматов в Барнауле указаны на сайте банка «Возрождение». С тарифами и условиями предоставления услуг Вы можете ознакомиться там же, а так же в Дополнительных офисах банка:
г. Барнаул, ул. Брестская, 14, тел: (3852) 610-834
г. Барнаул, ул. Шумакова, 40а, тел: (3852) 453-365
г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 227, тел: (3852) 464-560
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