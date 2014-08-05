Ставка по новому кредиту наличными составляет 14,5 % годовых

Линейку розничных кредитов банка «Возрождение» пополнил новый продукт — «Необеспеченный кредит 1 миллион». Удовлетворяющие критериям банка заемщики могут оформить заявку на получение суммы 1 млн рублей по ставке 14,5 % годовых на срок 1,5 года. Новый кредит выдается без залога и поручителей на любые цели. Возраст заемщика — от 21 до 65 лет. Досрочное погашение возможно без штрафов и комиссий.



Потребительское кредитование является одним из приоритетных направлений розничного бизнеса банка «Возрождение». На текущий момент более 50 тысяч человек являются заемщиками банка по потребительским кредитам.



В банке действуют и другие программы потребительского кредитования, в рамках которых возможно получение кредита сроком до 5 лет и суммой до 10 млн рублей. С данными программами можно ознакомиться на официальном сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru.