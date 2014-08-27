Чистая прибыль банка «Возрождение» за первое полугодие 2014 года составила 859 миллионов рублей

Банк «Возрождение» подвел итоги первого полугодия 2014 года согласно международным стандартам финансовой отчетности.



Чистая прибыль за первое полугодие 2014 года составила 859 млн рублей ($26 млн), что на 64,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Операционный доход за шесть месяцев 2014 года вырос на 11% до 5,4 млрд рублей ($161 млн) по сравнению с первым полугодием 2013 года.

Активы остались на уровне начала года и составили 209,6 млрд рублей ($6,2 млрд).

Кредитный портфель до вычета резервов за период с 1 января 2014 года снизился на 1,2% до 166,1 млрд рублей ($4,9 млрд).

«В прошедшем квартале самым главным для нас было стабилизировать ситуацию с фондированием. В результате укрепления рубля и восстановления доверия населения к банковским продуктам, приток рублевых вкладов активизировался, оказавшись одним из самых высоких за последние годы. Таким образом, мы сократили долю рыночного фондирования — во втором квартале банк стал чистым нетто-кредитором на межбанковском рынке и погасил большую часть заемных средств, привлеченных от ЦБ в рамках операций РЕПО.



В сложившейся макроэкономической ситуации контроль кредитных рисков по-прежнему остается одним из приоритетов банка. Поэтому с учетом снижения качественного спроса на кредиты и неопределенности будущего влияния отдельных тенденций в экономике на деятельность заемщиков, мы ограничили рост кредитного портфеля. Это позволило вернуть показатель отношения кредитов к депозитам на более комфортный уровень 105%», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления.



Активы банка практически не изменились по сравнению с 1 января 2014 года и составили 209,6 млрд рублей в результате некоторого сокращения кредитного портфеля на фоне замедления роста экономики. В начале года из-за волатильности ресурсной базы банк сдерживал кредитование, в то время как во втором квартале после стабилизации обменного курса начался активный приток рублевой ликвидности, расширивший возможности по размещению средств. В течение второго квартала 2014 года банк существенно увеличил вложения в краткосрочные и среднесрочные финансовые инструменты. Доля ликвидных активов осталась на уровне прошлого квартала и составила 18,5%. Отношение кредитов до вычета резервов к депозитам за прошедшие три месяца сократилось на 7 п.п. до 105%.



Кредитный портфель до вычета резервов снизился с начала года на 1,2% до 166,1 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2014 года. Основное сокращение в связи с имевшей место неопределенностью и дефицитом надежных заемщиков пришлось на второй квартал и коснулось корпоративного кредитного портфеля (‑5,5 млрд рублей). Темпы роста розничного кредитного портфеля замедлились, составив во втором квартале 0,5%.



В структуре корпоративных кредитов в соответствии с политикой банка по диверсификации портфеля более быстрыми темпами происходило сокращение доли крупных заемщиков. С начала года объем кредитования данного клиентского сегмента снизился на 2,8% до 49,9 млрд рублей, в то время как объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса уменьшился на 1,9% до 71,9 млрд рублей. В результате доля кредитов МСП в корпоративном портфеле выросла по сравнению с началом периода до 59%. Розничный кредитный портфель в отчетном квартале достиг 44,1 млрд рублей, увеличившись на 3,3% по сравнению с началом года. Ипотечный портфель за тот же период прибавил 4% до 30,7 млрд рублей. В настоящее время его доля в общем объеме розничного портфеля составляет 70%. Потребительские, автокредиты и кредиты по банковским картам выросли по сравнению с 1 января 2014 года на 1,8% до 13,3 млрд рублей. Во втором квартале расширение портфеля практически прекратилось на фоне повышения ставок по ипотечным и потребительским продуктам и макроэкономической ситуации.



Доля проблемных кредитов увеличилась за квартал на 59 б.п. до 8,3% в основном за счет некоторого прироста проблемной задолженности в сегменте МСП (+437 млн рублей), произошедшего преимущественно в отраслях строительства и торговли. Во втором квартале банк в полном объеме создал резервы по ранее обесцененным крупным проблемным кредитам, а также продолжил резервирование по кредитам МСП. Во втором квартале отчисления в резервы составили 973 млн рублей, что на 9% превышает показатель за предыдущие три месяца, а стоимость риска достигла 2,3% за квартал. Общий объем резервов под обесценение кредитного портфеля составил 14,2 млрд рублей, что обеспечило покрытие проблемной задолженности с просрочкой свыше одного дня на 103%, с просрочкой свыше 90 дней — на 117%.



Во втором квартале стабилизировалась ситуация с фондированием: объем привлеченных средств клиентов за квартал вырос на 3,3% до 158,1 млрд рублей. Таким образом, банку удалось сократить отток клиентских ресурсов с начала года до 2,1%. Существенное расширение розничных депозитов во втором квартале (+4 млрд рублей) было обусловлено стабилизацией курса рубля и введением более привлекательных ставок по вкладам. С учетом роста остатков на карточных счетах на 1,9 млрд рублей, общая сумма средств частных клиентов увеличилась во втором квартале на 5,6% и достигла 110 млрд рублей (59,2% всех обязательств банка).



Снижение объема средств корпоративных клиентов замедлилось — во втором квартале показатель сократился на 1,7% до 47,8 млрд рублей по сравнению с оттоком в 12,3% за первый квартал. При этом впервые с октября 2013 года корпоративные депозиты продемонстрировали рост, увеличившись на 1,4% за второй квартал до 20,1 млрд рублей.



В настоящее время доля текущих счетов и остатков на карточных счетах в средствах клиентов составляет 28,6%.



Благодаря притоку средств клиентов, во втором квартале банк не испытывал необходимости в привлечении рыночного фондирования. Таким образом, объем средств Банка России, привлеченных в рамках сделок РЕПО, сократился с 5,5 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2014 года до 1,6 млрд рублей на отчетную дату. В результате доля рыночного фондирования в обязательствах банка снизилась с 8,5% в первом квартале 2014 года до 5,6%.



Капитал банка увеличился с начала года на 3,7% в основном за счет капитализации прибыли и достиг 23,2 млрд рублей. Показатель достаточности собственных средств (норматив Н 1.0.), рассчитанный в соответствии со стандартами Базеля III, по состоянию на 1 июля 2014 года вырос до 12,34% (+73 б.п. по сравнению с уровнем начала года) при минимально допустимом уровне в 10%, а показатель достаточности базового капитала (норматив Н 1.1.) достиг 9,85% (+10 б.п. по сравнению с уровнем начала года) при минимально допустимом уровне 5%.



Чистые процентные доходы в первом полугодии 2014 года выросли на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5 млрд рублей благодаря опережающей динамике процентных доходов на фоне повышения ставок по кредитам и увеличения доли розничного кредитования. Чистая процентная маржа за тот же период увеличилась на 56 б.п. до 4,7%.



В квартальном соотношении процентные доходы несколько снизились до 4,9 млрд рублей (-2,3% за квартал), отражая сокращение корпоративного кредитного портфеля, в то время как процентные расходы выросли на 3,3% до 2,5 млрд рублей в результате активного притока розничных вкладов и более высоких ставок по корпоративным депозитам. Под негативным влиянием данных факторов чистые процентные доходы во втором квартале снизились на 7,6% до 2,4 млрд рублей. Вследствие этого чистая процентная маржа уменьшилась за квартал на 36 б.п. до 4,6%, что остается в рамках целевого диапазона банка.



Несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на протяжении второго квартала 2014 года чистый комиссионный доход демонстрировал положительную динамику. В результате за прошедшие три месяца показатель вырос на 6,7% по сравнению с первым кварталом 2014 года, достигнув к отчетной дате 977 млн рублей.



Сложившаяся квартальная динамика сформировалась как за счет увеличения за последние три месяца комиссионных доходов на 4,4% до 1,1 млрд рублей, так и за счет снижения за тот же период комиссионных расходов на 7% до 172 млн рублей. Наиболее существенный вклад в рост комиссий обеспечили доходы по операциям с банковскими картами (+5,1% за квартал) благодаря активному развитию многоканального дистанционного банковского обслуживания. За прошедшие три месяца доходы по расчетным и кассовым операциям прибавили 4,0%, комиссионный доход по валютным операциям вырос на 13,5% на фоне волатильности валютных курсов, а доход от инкассации увеличился на 8,0%.



Доходы от операций на финансовых рынках выросли по итогам второго квартала до 193 млн рублей в результате положительной переоценки портфеля ценных бумаг.



В итоге, доля непроцентных доходов в операционном доходе до вычета резервов во втором квартале прибавила за отчетный квартал 532 б.п., увеличившись до 34,2%.



Операционные расходы за первое полугодие составили 4,4 млрд рублей, что на 3,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателя был в основном вызван увеличением расходов на информационные технологии и административных расходов, при этом расходы на персонал уменьшились на 0,5% до 2,6 млрд рублей.



В квартальном соотношении банк сохранил затраты на уровне первого квартала (2,2 млрд рублей). Коэффициент отношения затрат к доходам во втором квартале практически не изменился по сравнению с предыдущим периодом и составил 59,8%.



Операционная прибыль до вычета резервов во втором квартале 2014 года составила 1,5 млрд рублей, сохранившись на уровне первого квартала. Благодаря стабильному уровню суммарных отчислений в резервы под потери по кредитам и под обесценение прочих активов, банк заработал во втором квартале 431 млн рублей чистой прибыли, что на 0,7% превышает результат предыдущего квартала.



В первом полугодии 2014 года чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 64,9% до 859 млн рублей в результате повышения доходности операций банка. Рентабельность капитала за тот же период увеличилась с 4,9% до 7,5%.