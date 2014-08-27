Банк «Возрождение» подвел итоги первого полугодия 2014 года согласно международным стандартам финансовой отчетности.
Чистая прибыль за первое полугодие 2014 года составила 859 млн рублей ($26 млн), что на 64,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Операционный доход за шесть месяцев 2014 года вырос на 11% до 5,4 млрд рублей ($161 млн) по сравнению с первым полугодием 2013 года.
Активы остались на уровне начала года и составили 209,6 млрд рублей ($6,2 млрд).
Кредитный портфель до вычета резервов за период с 1 января 2014 года снизился на 1,2% до 166,1 млрд рублей ($4,9 млрд).
«В прошедшем квартале самым главным для нас было стабилизировать ситуацию с фондированием. В результате укрепления рубля и восстановления доверия населения к банковским продуктам, приток рублевых вкладов активизировался, оказавшись одним из самых высоких за последние годы. Таким образом, мы сократили долю рыночного фондирования — во втором квартале банк стал чистым нетто-кредитором на межбанковском рынке и погасил большую часть заемных средств, привлеченных от ЦБ в рамках операций РЕПО.
В сложившейся макроэкономической ситуации контроль кредитных рисков по-прежнему остается одним из приоритетов банка. Поэтому с учетом снижения качественного спроса на кредиты и неопределенности будущего влияния отдельных тенденций в экономике на деятельность заемщиков, мы ограничили рост кредитного портфеля. Это позволило вернуть показатель отношения кредитов к депозитам на более комфортный уровень 105%», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления.
Активы банка практически не изменились по сравнению с 1 января 2014 года и составили 209,6 млрд рублей в результате некоторого сокращения кредитного портфеля на фоне замедления роста экономики. В начале года из-за волатильности ресурсной базы банк сдерживал кредитование, в то время как во втором квартале после стабилизации обменного курса начался активный приток рублевой ликвидности, расширивший возможности по размещению средств. В течение второго квартала 2014 года банк существенно увеличил вложения в краткосрочные и среднесрочные финансовые инструменты. Доля ликвидных активов осталась на уровне прошлого квартала и составила 18,5%. Отношение кредитов до вычета резервов к депозитам за прошедшие три месяца сократилось на 7 п.п. до 105%.
Кредитный портфель до вычета резервов снизился с начала года на 1,2% до 166,1 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2014 года. Основное сокращение в связи с имевшей место неопределенностью и дефицитом надежных заемщиков пришлось на второй квартал и коснулось корпоративного кредитного портфеля (‑5,5 млрд рублей). Темпы роста розничного кредитного портфеля замедлились, составив во втором квартале 0,5%.
В структуре корпоративных кредитов в соответствии с политикой банка по диверсификации портфеля более быстрыми темпами происходило сокращение доли крупных заемщиков. С начала года объем кредитования данного клиентского сегмента снизился на 2,8% до 49,9 млрд рублей, в то время как объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса уменьшился на 1,9% до 71,9 млрд рублей. В результате доля кредитов МСП в корпоративном портфеле выросла по сравнению с началом периода до 59%. Розничный кредитный портфель в отчетном квартале достиг 44,1 млрд рублей, увеличившись на 3,3% по сравнению с началом года. Ипотечный портфель за тот же период прибавил 4% до 30,7 млрд рублей. В настоящее время его доля в общем объеме розничного портфеля составляет 70%. Потребительские, автокредиты и кредиты по банковским картам выросли по сравнению с 1 января 2014 года на 1,8% до 13,3 млрд рублей. Во втором квартале расширение портфеля практически прекратилось на фоне повышения ставок по ипотечным и потребительским продуктам и макроэкономической ситуации.
Доля проблемных кредитов увеличилась за квартал на 59 б.п. до 8,3% в основном за счет некоторого прироста проблемной задолженности в сегменте МСП (+437 млн рублей), произошедшего преимущественно в отраслях строительства и торговли. Во втором квартале банк в полном объеме создал резервы по ранее обесцененным крупным проблемным кредитам, а также продолжил резервирование по кредитам МСП. Во втором квартале отчисления в резервы составили 973 млн рублей, что на 9% превышает показатель за предыдущие три месяца, а стоимость риска достигла 2,3% за квартал. Общий объем резервов под обесценение кредитного портфеля составил 14,2 млрд рублей, что обеспечило покрытие проблемной задолженности с просрочкой свыше одного дня на 103%, с просрочкой свыше 90 дней — на 117%.
Во втором квартале стабилизировалась ситуация с фондированием: объем привлеченных средств клиентов за квартал вырос на 3,3% до 158,1 млрд рублей. Таким образом, банку удалось сократить отток клиентских ресурсов с начала года до 2,1%. Существенное расширение розничных депозитов во втором квартале (+4 млрд рублей) было обусловлено стабилизацией курса рубля и введением более привлекательных ставок по вкладам. С учетом роста остатков на карточных счетах на 1,9 млрд рублей, общая сумма средств частных клиентов увеличилась во втором квартале на 5,6% и достигла 110 млрд рублей (59,2% всех обязательств банка).
Снижение объема средств корпоративных клиентов замедлилось — во втором квартале показатель сократился на 1,7% до 47,8 млрд рублей по сравнению с оттоком в 12,3% за первый квартал. При этом впервые с октября 2013 года корпоративные депозиты продемонстрировали рост, увеличившись на 1,4% за второй квартал до 20,1 млрд рублей.
В настоящее время доля текущих счетов и остатков на карточных счетах в средствах клиентов составляет 28,6%.
Благодаря притоку средств клиентов, во втором квартале банк не испытывал необходимости в привлечении рыночного фондирования. Таким образом, объем средств Банка России, привлеченных в рамках сделок РЕПО, сократился с 5,5 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2014 года до 1,6 млрд рублей на отчетную дату. В результате доля рыночного фондирования в обязательствах банка снизилась с 8,5% в первом квартале 2014 года до 5,6%.
Капитал банка увеличился с начала года на 3,7% в основном за счет капитализации прибыли и достиг 23,2 млрд рублей. Показатель достаточности собственных средств (норматив Н 1.0.), рассчитанный в соответствии со стандартами Базеля III, по состоянию на 1 июля 2014 года вырос до 12,34% (+73 б.п. по сравнению с уровнем начала года) при минимально допустимом уровне в 10%, а показатель достаточности базового капитала (норматив Н 1.1.) достиг 9,85% (+10 б.п. по сравнению с уровнем начала года) при минимально допустимом уровне 5%.
Чистые процентные доходы в первом полугодии 2014 года выросли на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5 млрд рублей благодаря опережающей динамике процентных доходов на фоне повышения ставок по кредитам и увеличения доли розничного кредитования. Чистая процентная маржа за тот же период увеличилась на 56 б.п. до 4,7%.
В квартальном соотношении процентные доходы несколько снизились до 4,9 млрд рублей (-2,3% за квартал), отражая сокращение корпоративного кредитного портфеля, в то время как процентные расходы выросли на 3,3% до 2,5 млрд рублей в результате активного притока розничных вкладов и более высоких ставок по корпоративным депозитам. Под негативным влиянием данных факторов чистые процентные доходы во втором квартале снизились на 7,6% до 2,4 млрд рублей. Вследствие этого чистая процентная маржа уменьшилась за квартал на 36 б.п. до 4,6%, что остается в рамках целевого диапазона банка.
Несмотря на снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на протяжении второго квартала 2014 года чистый комиссионный доход демонстрировал положительную динамику. В результате за прошедшие три месяца показатель вырос на 6,7% по сравнению с первым кварталом 2014 года, достигнув к отчетной дате 977 млн рублей.
Сложившаяся квартальная динамика сформировалась как за счет увеличения за последние три месяца комиссионных доходов на 4,4% до 1,1 млрд рублей, так и за счет снижения за тот же период комиссионных расходов на 7% до 172 млн рублей. Наиболее существенный вклад в рост комиссий обеспечили доходы по операциям с банковскими картами (+5,1% за квартал) благодаря активному развитию многоканального дистанционного банковского обслуживания. За прошедшие три месяца доходы по расчетным и кассовым операциям прибавили 4,0%, комиссионный доход по валютным операциям вырос на 13,5% на фоне волатильности валютных курсов, а доход от инкассации увеличился на 8,0%.
Доходы от операций на финансовых рынках выросли по итогам второго квартала до 193 млн рублей в результате положительной переоценки портфеля ценных бумаг.
В итоге, доля непроцентных доходов в операционном доходе до вычета резервов во втором квартале прибавила за отчетный квартал 532 б.п., увеличившись до 34,2%.
Операционные расходы за первое полугодие составили 4,4 млрд рублей, что на 3,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателя был в основном вызван увеличением расходов на информационные технологии и административных расходов, при этом расходы на персонал уменьшились на 0,5% до 2,6 млрд рублей.
В квартальном соотношении банк сохранил затраты на уровне первого квартала (2,2 млрд рублей). Коэффициент отношения затрат к доходам во втором квартале практически не изменился по сравнению с предыдущим периодом и составил 59,8%.
Операционная прибыль до вычета резервов во втором квартале 2014 года составила 1,5 млрд рублей, сохранившись на уровне первого квартала. Благодаря стабильному уровню суммарных отчислений в резервы под потери по кредитам и под обесценение прочих активов, банк заработал во втором квартале 431 млн рублей чистой прибыли, что на 0,7% превышает результат предыдущего квартала.
В первом полугодии 2014 года чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 64,9% до 859 млн рублей в результате повышения доходности операций банка. Рентабельность капитала за тот же период увеличилась с 4,9% до 7,5%.
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