Число банкоматов банка «Возрождение» превысило 900

900-й банкомат банка «Возрождение» начал работу в г. Серпухове Московской области, по адресу: Борисовское ш., 1, ТЦ «Корстон» (банкомат с функцией приема наличных). На сегодняшний день банк входит в ТОП-20 банков по числу банкоматов.



«900-й банкомат — просто еще одно устройство в нашей сети обслуживания. Сегодня мы отмечаем, что активность держателей наших карт смещается в область безналичных расчетов. Безусловно, мы это учитываем в развитии банкоматной сети и не ставим целью активное количественное наращивание. Гораздо важнее другое — в этом году мы превратили каждый наш банкомат в точку онлайн-самообслуживания, предоставив возможность совершения большого спектра операций со всеми своими счетами. И это крайне важно для нашей клиентской базы, потому что наш массовый клиент — зарплатник — зачастую может не иметь доступа к интернету».



На банкоматах банка «Возрождение» можно совершить множество различных операций. Сегодня наши клиенты, не посещая офис, открывают наиболее популярные вклады, совершают переводы внутри банка между своими счетами/картами и на счета/карты других клиентов, а также переводы на карты, эмитированные сторонними банками, вносят платежи по кредитам, пополняют наличным счета банковских карт и вкладов. Обновленное меню банкомата позволяет совершать платежи в адрес широкого спектра получателей, в том числе за услуги сотовой связи, коммунальные услуги, телевидение, Интернет и многие другие, совершить которые можно с использованием как банковской карты, так и наличных денежных средств. В этом году также внесены изменения в дизайн и интерфейс меню банкоматов, что сделало их использование более понятным интуитивно и, как следствие, более удобным.