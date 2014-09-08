Банк «Возрождение» предлагает льготные условия на расчётно-кассовое обслуживание участникам кредитования по продуктам «Экспресс», «Оборот», «Инвест»

В рамках развития кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства банк «Возрождение» совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития запустил специализированную программу, предназначенную для компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, услуг и производства.



Для удобства клиентов разработаны кредитные продукты такие как «Экспресс», «Оборот», «Инвест», учитывающие потребности и специфику предприятий малого бизнеса.



Клиенты — участники кредитования по продуктам «Экспресс», «Оборот», «Инвест» могут воспользоваться пакетным предложением «Кредитный», который дает возможность:



бесплатно открыть расчетный счет в рублях;

получить 50% скидку на подключение Интернет-Клиента, а также на период действия кредита, выданного после 01.08.14, получить:

50 % скидку на ведение расчетного счета с использованием системы Интернет-Клиент;

20% скидку за ведение расчетного счета без системы Интернет-Клиент;

20 % скидку за операцию по приему наличных денежных средств в кассу банка;

специальный (сниженный относительно базового) тариф на внесение наличных в рамках услуги «Деньги на счет».

Условия пакетного предложения распространяются только на период действия кредита, причем выданного после 01.08.14. Для кредитов, выданных до 01.08.14, продолжают действовать условия, утвержденные ранее.