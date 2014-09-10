Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс строящийся объект ГК «ЦДС» — «Муринский Посад» в поселке Мурино Ленинградской области

Банк «Возрождение» аккредитовал 1-й и 4-й корпуса в жилом комплексе «Муринский Посад» в поселке Мурино Ленинградской области (Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», участок 3). Застройщиком по данным объектам является ГК ЦДС, срок сдачи: I квартал 2016 года, I квартал 2015 года соответственно.



Жилой комплекс «Муринский Посад» — масштабный проект комплексной застройки, включающий собственную инфраструктуру, расположенный в экологически чистом, уютном и живописном пригороде Санкт-Петербурга рядом с рекой Охта. Жилой комплекс возводится в удалении от промышленных зон, а особую привлекательность кварталу придает близость загородных курортов. «Охта-парк», «Северный склон», трамплин в Кавголово, озера и реку, несомненно, по достоинству оценят любители активного отдыха. Помимо благоприятной экологии, район отличает хорошая транспортная доступность — близлежащий выезд на «кольцевую» обеспечивает автовладельцам возможность быстро добраться в любую точку города, а расположенное в десяти минутах пешком метро «Девяткино» будет удобно тем, кто пользуется общественным транспортом. От железнодорожной платформы Девяткино до Финляндского вокзала — самого центра Санкт-Петербурга — без труда можно добраться всего за полчаса.



Покупатели жилья в 1-ом и 4-ом корпусах ЖК «Муринский Посад» могут воспользоваться ипотечным кредитом банка «Возрождение» в сумме до 10 млн руб. на приобретение квартир по программе «Квартира-Новостройка 2014». Минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья. Ставка — от 13% по договору участия в жилищно-строительном кооперативе. Максимальный срок кредита — 30 лет.



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