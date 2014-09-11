Плати картой и зарабатывай!

С 1 сентября по 30 ноября банк «Возрождение» проводит для держателей банковских карт акцию «Плати и зарабатывай». Совершайте свои ежедневные покупки в любом магазине и в Интернете, расплачивайтесь банковскими картами VISA и получайте часть потраченных денежных средств обратно на счет.



Акция будет интересна в первую очередь тем клиентам, которые до сих пор ни разу не пользовались своими картами — как дебетовыми, так и кредитными. Для участия в акции достаточно совершить по карте как минимум три покупки.



Минимальная сумма операции, участвующей в акции — 100 (сто) рублей. С подробными условиями акции ознакомьтесь на сайте банка «Возрождение».