Банк «Возрождение» улучшает условия по ипотечному кредитованию

Банк «Возрождение» снизил базовые ставки по ипотечным кредитам с 13,5 % до 13 % годовых на этапе строительства. Данные условия распространяются на срок кредита до 30 лет, первоначальный взнос — 10%, способ реализации — Предварительный договор, ЖСК.



Ставка после регистрации собственности по всем продуктам первичного рынка снижена с 13 % до 12,75 % годовых.



При приобретении жилья на вторичном рынке с первоначальным взносом 20% и сроке кредита до 30 лет ставка составляет 12,5%.



«Ипотечное кредитование является для банка стратегически важным направлением бизнеса. Это основа для дальнейшего развития наших отношений с клиентами, которые максимально заинтересованы в поддержании финансовой стабильности и использовании банковских продуктов в долгосрочной перспективе, — отметил начальник департамента розничного бизнеса банка „Возрождение“ Евгений Дмитриев. — В осенний сезон спрос на приобретение недвижимости возрастает, и мы адаптировали условия в соответствии с запросами рынка».



Своим заемщикам банк предлагает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита. Вносить платежи по кредиту можно через банкоматы банка, Интернет-банкинг и мобильное приложение на телефоне «Vbank с тобой» с помощью банковской карты, которая выпускается для заемщиков бесплатно.