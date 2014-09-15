Планетарий банка «Возрождение» в Сергиевом Посаде посетили 4 000 человек!

Планетарий банка «Возрождение» в Сергиевом Посаде посетили 4 000 жителей! За четыре дня организаторы провели 52 сеанса с трансляцией фильмов о тайнах Вселенной.



Каждый день маленькие участники мероприятия могли посетить мастер-классы по астрономии. Эту возможность использовали более 1000 детей! Также ребята рисовали на асфальте, лепили из пластилина, рисунки оставляли на «Выставке космических работ». Все детские поделки выставлены в Сергиево-Посадском филиале банка «Возрождение» по адресу: г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.185.



Банк «Возрождение» реализует в городах Подмосковья второй этап социально-образовательного проекта «Космос на ладони», приуроченного к 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Мероприятия проходят под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



В рамках проекта «Космос на ладони» в течение года в передвижном планетарии банк «Возрождение» демонстрирует фильмы о космосе для детей в возрасте от 4 лет и их родителей в городах Московской области. Планетарий приезжает в каждый город на 4 дня: четверг, пятница — сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий, суббота, воскресенье — общие сеансы для жителей города. Помимо трансляции фильмов, организуются спортивные игры — подготовка в космонавты, ознакомительно-развлекательные конкурсы, творческие мастер-классы, уроки астрономии, викторины, концерты и множество других приятных сюрпризов.



Следующим городом, принимающим планетарий, будет Коломна (18 — 21 сентября). Следите за новостями на официальном сайте банка «Возрождение» и в группе Время Возрождения «ВКонтакте». Расписание сеансов и подробнее о проекте «Космос на ладони» здесь: planetaroom.ru. О наличии билетов узнавайте по телефону: 8(800)777-0-888.