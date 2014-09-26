В Волгодонске прошел всероссийский день бега — «Кросс Нации-2014» при поддержке банка «Возрождение»

19 сентября в г. Волгодонске прошел всероссийский день бега — «Кросс Наций-2014», организованный Комитетом по физической культуре и спорту г. Волгодонска, Федерацией легкой атлетики г. Волгодонска и банком «Возрождение».



На площади Победы собрались более 1700 участников пробега: школьники, воспитанники детских садов и детско-юношеских спортивных школ, студенты, спортсмены, ветераны спорта, чиновники и просто люди, которые ведут здоровый образ жизни.



Поддержать участников забега прибыли руководители администрации города и городской думы, которые не только пожелали успехов участникам, но и сами приняли активное участие в агитационном VIP-забеге.



«На протяжении 9 лет банк „Возрождение“ является главным партнером всероссийского дня бега „Кросс Нации“ в г. Волгодонске. Приятно наблюдать, что из года в год количество участников забега растет, особенно среди молодежи. Банк „Возрождение“ неразрывно связывает свое будущее с благополучием общества. Поэтому мы ежегодно поддерживаем всероссийский легкоатлетический забег „Кросс Наций“, который стал не только самой массовой акцией, но и социально значимым событием в жизни нашего города», — отметим в своем выступлении Сергей Студеникин, председатель Волгодонской городской Федерации легкой атлетики, заместитель управляющего Волгодонским филиалом банка «Возрождение».



«Кросс Наций» состоял из 40 забегов по 20 возрастным категориям. Легкоатлеты преодолевали 300, 800 и 1500 метров. Более 150 призов и комплектов сувениров были подготовлены спонсором соревнований — банком «Возрождение».



Информационные партнеры забега — телекомпания «ВТВ», газеты «Волгодонск» и «Волгодонская правда», а также радио «DFM-101,2».