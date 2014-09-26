Банк «Возрождение» предоставил банковские гарантии ОАО «Шаховской ДСК»

Банк «Возрождение» выдал две банковские гарантии на общую сумму 187,6 млн рублей клиенту, с которым сложились давние партнерские отношения — ОАО «Шаховской ДСК». Гарантии предоставлены в обеспечение исполнения государственных контрактов.



«ОАО „Шаховской ДСК“ удалось выиграть тендер и заключить крупный государственный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на сумму более 600 млн рублей. А выданные клиенту банковские гарантии составили почти 30% от объема госконтракта. Шаховскому дорожно-строительному комбинату впервые потребовались такие объемы гарантий, и банк оказал необходимую и своевременную поддержку своему партнеру», — прокомментировала Александра Васюкова, управляющий Волоколамским филиалом банка «Возрождение».



В настоящее время в Подмосковье активно реализуются программы по поддержанию автомобильных дорог в надлежащем состоянии. Данное условие является неотъемлемой составляющей эффективного развития бизнеса и повышения качества жизни в регионе.



Банк «Возрождение» оказывает ОАО «Шаховской ДСК» полный комплекс банковских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставлению краткосрочных кредитов и банковских гарантий. С компанией реализован зарплатный проект.



Справка о компании

ОАО «Шаховской ДСК» основано в 1998 г. Основным направлением деятельности предприятия является строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог.