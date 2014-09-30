Льготные кредиты банка «Возрождение» для жителей Красногорска

Банк «Возрождение» предоставляет льготные кредиты жителям Красногорска, своевременно и в полном объеме вносящим плату за электроэнергию и квартплату за недвижимость, которая находится на обслуживании в одной из следующих управляющих организаций: ООО «ДЭЗ», ООО «РКХ», ООО «Р.К.Х.», ООО «Развитие коммунального хозяйства», ООО «Красногорье-ДЭЗ», ООО «Аларм-Сервис».



Скидка до 5% от базовых процентных ставок по потребительским и автокредитам предоставляется при предъявлении в банк оплаченных квитанций в адрес управляющих организаций. Регистрация клиента должна совпадать с адресом, по которому выставлена квитанция по квартплате, либо он должен являться собственником данной недвижимости. Если в квитанции указана задолженность за предыдущие периоды, она также должна быть оплачена.



Потребительское кредитование является одним из приоритетных в развитии розничного бизнеса банка «Возрождение». На сегодняшний день у банка более 50 тысяч заемщиков по потребительским кредитам.



Наиболее востребованный кредит банка — «Необеспеченный кредит», который не требует залога и поручителей. Выдается на любые цели. В рублях сумма кредита может составить до 1 млн рублей на срок до 5-ти лет, ставка по акции составит от 14% годовых. Возраст заемщика — от 21 до 65 лет. Досрочное погашение — без штрафов и комиссий.



В банке действуют и другие программы потребительского кредитования, в рамках которых возможно получение кредита суммой до 10 млн рублей. С подробными условиями предложений банка «Возрождения» можно познакомиться на официальном сайте банка.