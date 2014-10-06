В Подмосковье завершился проект «Космос на ладони»

С 24 апреля по 28 сентября банк «Возрождение» реализовал в подмосковных городах социально-образовательный проект «Космос на ладони», приуроченный 80-летнему юбилею первого космонавта Юрия Гагарина. Проект проходил под патронажем Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.



Почти 40 000 жителей Серпухова, Воскресенска, Чехова, Дмитрова, Электростали, Наро-Фоминска, Сергиева Посада, Коломны и Волоколамска посетили передвижной планетарий банка «Возрождение».



«Мы очень рады, что этот проект позволил нам воплотить основную задумку — подарить детям новые впечатления и показать как много в мире неизведанного. Очень надеемся, что все юные посетители планетария вдохновятся идеей открытий и запомнят, что узнавать новое всегда весело и интересно. Хотим поблагодарить всех, кто помог нам в организации проведения проекта „Космос на ладони“ в Подмосковье. Мы рады, что смогли провести проект в родном для банка „Возрождение“ регионе», — сказала Татьяна Орлова, директор по маркетингу, член правления банка «Возрождение».



В рамках проекта «Космос на ладони» в течение года в передвижном планетарии банк «Возрождение» демонстрировал фильмы о космосе для детей в возрасте от четырех лет и их родителей в городах Московской области. Планетарий приезжал в каждый город на 4 дня. В четверг и пятницу были организованы сеансы преимущественно для организованных школьных групп и социальных категорий; в субботу и воскресенье — общие сеансы для жителей города. Помимо трансляции фильмов, были организованы спортивные игры — подготовка в космонавты, ознакомительно-развлекательные конкурсы, творческие мастер-классы, уроки астрономии, викторины, концерты и множество других приятных сюрпризов.