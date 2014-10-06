Банк «Возрождение» подписал соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Хабаровского края

Банк «Возрождение» подписал соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Хабаровского края по предоставлению поручительств по банковским гарантиям, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства.



Это еще один дополнительный инструмент для поддержки местных предпринимателей, участвующих в торгах, конкурсах и тендерах. Многие компании сталкиваются с трудностями при оформлении банковских гарантий из-за недостатка финансового обеспечения. Гарантийный Фонд в данном случае может выступить поручителем по гарантии, предоставленной банком «Возрождение». Размер поручительства не может превышать 70% от получаемой суммы обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии. Размер одного поручительства составляет более одного миллиона рублей. При этом предприятие МСП должно отвечать определенным требованиям и условиям: быть зарегистрированным на территории края и работать более трех месяцев, не иметь задолженностей перед бюджетами всех уровней, вести финансово-хозяйственную деятельность без нарушений. Кроме того, субъект МСП должен иметь обеспечение в размере 30% собственных средств от суммы договора о предоставлении банковской гарантии. Поручительство Фонда предоставляется на возмездной основе.



«Расширение сотрудничества с Гарантийным фондом позволит Хабаровскому филиалу банка „Возрождение“ увеличить количество выданных банковских гарантий предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим приоритетные для экономики края виды деятельности при нехватке достаточного обеспечения. Банк „Возрождение“ сотрудничает с Гарантийным Фондом Хабаровского края с 2012 года в части предоставления поручительств по кредитованию субъектов МСБ, и эта работа приносит свои позитивные результаты», — прокомментировал управляющий Хабаровским филиалом банка «Возрождение» Глеб Клименко.



Основная цель фонда — обеспечение доступа субъектов малого бизнеса к финансовым ресурсам, что в полной мере соответствует ключевой бизнес-стратегии банка «Возрождение», направленной на увеличение объемов кредитования малого бизнеса.



На сегодняшний день банк «Возрождение» сотрудничает с Гарантийными фондами в 16 регионах своего присутствия. Банк активно увеличивает число партнеров по программам государственной поддержки кредитования субъектов МСБ, стараясь обеспечить своим заемщикам комфортные условия кредитования, в частности, с использованием поручительств Гарантийных фондов во всех регионах присутствия банка.



Справка о Фонде

Гарантийный Фонд Хабаровского края был создан в 2011 году с целью обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства Хабаровского края к кредитным ресурсам банков. Гарантийный фонд стал правопреемником Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края в рамках программы поручительств, которую Фонд поддержки осуществлял с 2010 года.