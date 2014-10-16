Банк «Возрождение» аккредитовал жилой комплекс от ЗАО «Дружба» в городе Рязань

Банк «Возрождение» аккредитовал 1-ю очередь строительства жилого комплекса строительной компании ЗАО «Дружба», расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, р-н Солотча, 10.



Покупатели жилья в строящемся комплексе могут приобрести квартиру по ипотечной программе банка «Квартира-Новостройка 2014». Минимальный размер первоначального взноса составляет 10 % от стоимости приобретаемой недвижимости, максимальный срок кредита — 30 лет, ставка по кредиту на этапе строительства — 13 %, после регистрации права собственности и ипотеки — 12,75 %. Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ и по форме банка.



Банк «Возрождение» обеспечивает дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по погашению кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита с помощью банкоматов банка, Интернет-банкинга и мобильного приложения.



Жилой комплекс расположен в живописном месте — поселке Солотча и представляет собой один из самых удобных форматов загородного жилья. Дома удачно вписаны в существующий сосновый лес, а городской комфорт обеспечит полное благоустройство территории.



Проектная документация размещена на сайте: www.дружба-солотча.рф