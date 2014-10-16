Калининградский филиал Банка «Возрождение» провел семинар по повышению финансовой грамотности для пенсионеров

Банк «Возрождение» при посредничестве Клуба общения на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Зеленоградском районе Калининградской области провел семинар по повышению финансовой грамотности для людей пенсионного возраста. Мероприятие состоялось в районной библиотеке г. Зеленоградска.



Начальник отдела розничных операций Калининградского филиала банка Оксана Королец рассказала присутствующим, что такое финансовая грамотность, для чего она необходима в повседневной жизни, как выбрать надежный банк и на что обратить внимание при открытии вклада. Отдельным блоком семинара стал рассказ о преимуществах и возможностях банковских карт и дистанционного обслуживания, уделено особое внимание их правильному и безопасному использованию.



По окончании выступления представители банка ответили на многочисленные вопросы аудитории, которые касались не только тем семинара, но и текущих жизненных ситуаций, связанных с пользованием банковскими услугами.



«Люди пожилого возраста — это особая категория клиентов. Они наименее информированы о возможностях банков и им намного сложнее освоить современные банковские технологии. Это уже не первое мероприятие по повышению финансовой грамотности населения, организованное при помощи наших сотрудников. Мы намерены и дальше проводить подобные семинары в Калининграде», — прокомментировала управляющий Калининградским филиалом Тамара Коноплина.