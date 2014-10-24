Банк «Возрождение» открыл новый офис в Ярославле

Новый офис банка «Возрождение» открылся по адресу: ул. Панина, д.46. Это 2-е по счету отделение банка в Ярославле, где он представлен с 1993 г. и сегодня обслуживает более 400 корпоративных и около 13 000 частных клиентов.



«Мы надеемся, что нашим нынешним и будущим клиентам будет удобно решать свои финансовые вопросы в новом офисе. Банк „Возрождение“ нацелен на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами и поэтому стремится постоянно расширять список предоставляемых услуг и улучшать качество сервиса. Открытие нового, современно оборудованного офиса является для нас серьезным шагом в этом направлении», — прокомментировала событие управляющий Ярославским филиалом банка «Возрождение» Светлана Федотова.



В новом дополнительном офисе корпоративные и частные клиенты банка могут получить все основные банковские услуги: расчетно-кассовое обслуживание, прием вкладов/ депозитов, прием платежей населения, операции с наличной валютой и банковскими картами, кредитование, консультационные и информационные услуги, переводы Western Union и Contact. Современное оборудование, установленное в офисе, позволяет обеспечить максимальную конфиденциальность операций и обслуживать клиентов на более качественном и современном уровне. ДО «Брагино» открыт в будни с 10.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 16.00.