Банк «Возрождение» провел семинар финансовой грамотности для пенсионеров в Нижнем Новгороде

Нижегородский филиал банка «Возрождение» провел очередной семинар по повышению финансовой грамотности.



На встречу с банком «Возрождение» в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Автозаводского района Нижнего Новгорода пришли около 40 пенсионеров. Большинство присутствующих, являясь активными пользователями банковских услуг, имели ряд ошибочных представлений о банках и финансовых инструментах. Сотрудники банка «Возрождение» смогли развеять некоторые сложившиеся мифы. Ведущие семинара рассказали о вкладах c повышенными процентными ставками для лиц, вышедших на пенсию, разъяснили условия вкладов «Комфортный» и «Доходный», а также привели пример расчетов для сумм, сравнимых с размером пенсий. Рассказали, какие преимущества дает банковская карта, какие их виды бывают и как экономит время и силы дистанционное банковское обслуживание. Особое внимание на встрече было уделено предотвращению мошенничества в сфере финансов. Однако наибольшее число вопросов вызвала ситуация в Российской экономике и повышение курса иностранной валюты. Большинство их также были основаны на слухах и начинались с фразы: «А мне знакомая сказала...» или «А вот говорят...».



Присутствовавшие на встрече пенсионеры и сотрудники Центра сошлись во мнении о пользе мероприятий по финансовой грамотности. «Очередной семинар доказал необходимость и важность подобных встреч. Зачастую представление об услугах банка складывается из чужих мнений и слухов, многие из которых либо неточны, либо ошибочны. На наших мероприятиях мы стремимся донести до участников необходимость проверять любую информацию и, конечно, принимать самостоятельные взвешенные решения, — отметила управляющий Нижегородским филиалом банка „Возрождение“ Наталья Морозова. — Проведение подобных семинаров по финансовой грамотности мы планируем на регулярной основе».