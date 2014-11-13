В банке «Возрождение» состоялся семинар для журналистов СМИ Московской области

В рамках цикла семинаров для журналистов «СМИ как главный проводник финансовой грамотности населения» банк «Возрождение» провел очередную встречу — «Банк «Возрождение» — банк малого и среднего бизнеса. Государственные Программы поддержки МСП».



Со вступительным словом выступили заместитель председателя правления банка «Возрождение» Марк Нахманович и директор по маркетингу Татьяна Орлова. Оба спикера подчеркнули важность задачи, которая стоит перед журналистами в текущих макроэкономических условиях — доступно излагать факты и непредвзято их интерпретировать.



Специалисты банка «Возрождение» рассказали журналистам о программе поддержки малых предприятий Европейского Банка Реконструкции и Развития, актуальных продуктах и услугах банка для корпоративных клиентов, государственных обеспечительных инструментах для малого и среднего бизнеса, возможностях инновационной услуги «Инкассация-Lite» для предприятий Московской области и специальных предложениях по комплексному расчетно-кассовому обслуживанию для малых и средних предприятий.



«В стратегии построения долгосрочных отношений с клиентом важно не только соответствовать его требованиям, но предугадывать их. Так в Московской области, по всей территории которой банк осуществляет инкассацию, мы предложили новый технологический формат этой услуги, в которую включены всем понятные элементы: сейф-пакеты, использование терминалов сбора данных, он-лайн передача данных в систему учета, автоматизированный расчет тарифа от количества заездов и соблюдение графика. Но главное — мы дали нашим клиентам возможность не только взаимодействовать с банком по планам-графикам через колл-центр, но предложили новый современный формат коммуникации через мобильное приложение. Причем воспользоваться мобильным приложением могут и не клиенты банка, отправив запрос с его помощью, и быстро получить ответ, по какой цене и когда мы можем приступить к обслуживанию: сразу, если точка попадает на маршрут, он сразу получает на экран тарифное предложение, если нет, то предложение поступит позднее по контактным данным. Банк «Возрождение» — первым из российских банков предоставил такую возможность клиентам», — сообщил Марк Нахманович, заместитель председателя правления банка «Возрождение».