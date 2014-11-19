Банк «Возрождение» аккредитовал ЖК «Донской Олимп»

Банк «Возрождение» аккредитовал строительство нового жилого комплекса «Донской Олимп», расположенного по адресу: г. Москва; ул. Серпуховский Вал, вл.19, 21, корп. А, Б, В, Г. Проект реализуется компаний «ЛСР Групп».



«Донской Олимп» — жилой комплекс бизнес-класса. Проект предусматривает строительство пяти монолитных зданий переменной этажности (от 2 до 18 этажей), в которых разместятся квартиры общей площадью 105,7 тыс. кв. м. Помимо просторных комфортабельных квартир, жилой комплекс обеспечит своих жителей развитой инфраструктурой — на первых этажах жилых корпусов будут работать магазины, отделение банка, ресторан, кафе, салон красоты, спортивный клуб, детский сад. В нежилом корпусе предусмотрено размещение офисов и ресторана. Внутренний двор будет благоустроен в соответствии с архитектурной концепцией комплекса — в греческом стиле.



Покупатели жилья в строящемся комплексе могут приобрести квартиру по ипотечной программе «Квартира-Новостройка 2014»: минимальный размер первоначального взноса по кредиту составляет 10% от стоимости жилья, ставка 13 % — на этапе строительства и 12,75 % — после регистрации права собственности и ипотеки, максимальный срок кредита — до 30 лет. Подтверждение дохода возможно по форме 2-НДФЛ и по форме банка.



Банк «Возрождение» предоставляет дополнительные сервисы, позволяющие существенно облегчить расчеты по обслуживанию кредита: подключение к услуге «Сервис периодических платежей», а также выпуск дебетовой карты для использования возможности погашения кредита с помощью банкоматов банка, Интернет-банкинга и мобильного приложения.



С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно познакомиться на официальном сайте банка.