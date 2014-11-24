Банк «Возрождение» выступит партнером фестиваля интеллектуальных игр среди обучающихся федеральных университетов России

22-23 ноября 2014 года при поддержке банка «Возрождение» в Калининграде на базе «Балтийского федерального университета им. И. Канта» пройдет первый фестиваль интеллектуальных игр среди обучающихся федеральных университетов России.



За главный приз фестиваля «Кубок федеральных университетов» вместе со сборной БФУ им. И. Канта будут бороться сборные команды ВУЗов из Архангельска, Казани и Ростова-на-Дону. 15 команд примут участие в турнирах по играм «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Ведущим фестиваля и редактором игровых пакетов выступит знаток телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский (г. Санкт-Петербург).



Проект реализуется в рамках сетевого взаимодействия Ассоциации органов студенческого самоуправления федеральных университетов Российской Федерации.



Зрителями и болельщиками команд могут стать все желающие! Открытие фестиваля состоится 22 ноября в 10:30 в аудитории MAXIMUM (ул. А. Невского, 14)