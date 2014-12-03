При поддержке банка «Возрождение» в рамках фестиваля интеллектуальных игр был разыгран «Кубок федеральных университетов»

В Калининграде при поддержке банка «Возрождение» на базе «Балтийского федерального университета им. И. Канта» состоялся первый фестиваль интеллектуальных игр среди обучающихся федеральных университетов России.



За главный приз фестиваля боролись 5 команд из федеральных университетов Казани, Красноярска, Архангельска, Ростова-на-Дону и Калининграда. По итогам всех турниров игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра» обладателем «Кубка федеральных университетов» стала команда сборной Казанского федерального университета.



Проект был реализован в рамках сетевого взаимодействия Ассоциации органов студенческого самоуправления федеральных университетов Российской Федерации. Ведущим фестиваля и редактором игровых пакетов выступил знаток телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский (г. Санкт-Петербург).



«Такие мероприятия имеют большое значение для популяризации интеллектуального развития студентов, они позволяют им применить собственные знания и эрудицию, расширяют кругозор и раскрывают интеллектуальный потенциал. Мы с удовольствием поддержали инициативу Университета им. И. Канта в организации фестиваля и поощрении талантливых студентов», — прокомментировала управляющий Калининградским филиалом банка «Возрождение» Тамара Коноплина.



Параллельно с борьбой за Кубок между федеральными университетами аналогичный турнир состоялся и между 17 командами разных институтов БФУ им. И. Канта. По итогам двух игр, «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», победителем стала команда «Сборная ИСГТиК», которой достался «Кубок институтов БФУ им. И. Канта».