Банк «Возрождение» улучшил условия по онлайн-вкладам в рублях

Банк «Возрождение» повысил для частных клиентов ставки по онлайн-вкладам в рублях. Увеличение составило до 1 процентного пункта. Максимальная номинальная онлайн-ставка банка теперь составляет 10,6% годовых в рублях и 2,25% годовых в долларах США и евро.



Заявленные условия действуют по вкладу «Комфортный Онлайн» на сроки от 12 месяцев — для рублевого предложения и 3 года — для депозита в иностранной валюте. Вклад предусматривает ежемесячную выплату процентов. При капитализации, то есть присоединении процентов к вкладу, доходность вклада возрастает. Депозит можно пополнять, допустимы расходные операции. Доход на суммы довложений и частичных снятий начисляется по плавающей ставке.



Вклад «Доходный Онлайн» обеспечит вкладчику высокую доходность в сочетании с возможностью приходных операций. Ставка составляет до 10,6% годовых в рублях на срок от 12 месяцев и до 2% годовых в иностранной валюте на срок от 18 месяцев.



Онлайн-вклады можно открыть и пополнять через систему многоканального дистанционного банковского обслуживания — в интернет-банке, с мобильного телефона, на банкоматах и терминалах банка «Возрождение».



С подробными условиями предложений банка «Возрождение» можно познакомиться на официальном сайте www.vbank.ru.