Банк «Возрождение» принял участие в круглом столе на тему: «Молодые предприниматели: как развивать бизнес в России? Риски, успешные кейсы, механизмы поддержки МСБ»

Банк «Возрождение» выступил в рамках круглого стола на тему: «Молодые предприниматели: как развивать бизнес в России? Риски, успешные кейсы, механизмы поддержки малого и среднего бизнеса», организованного ИД «Комсомольская правда».



Банк «Возрождение» на встрече представила Ирина Газарян, начальник управления партнерских программ и крупного бизнеса. Участвуя в дискуссии, она подчеркнула, что сегодня очень остро стоит проблема дефицита доступных для предпринимателей источников финансирования, особенно инвестиционных проектов. В этом контексте г-жа Газарян высоко оценила работу МСП Банка.



«Мы работаем с МСП Банком с 2010 года. И за 4 года сотрудничества банк „Возрождение“ направил в кредиты субъектам МСП свыше 22 млрд рублей. Финансирование предоставлялось предприятиям малого и среднего бизнеса по привлекательным ставкам для реализации инвестиционных проектов. Этими результатами мы довольны, однако хочу подчеркнуть, что банк „Возрождение“ много раз заявлял о том, что необходимо докапитализировать этот институт развития для того, чтобы были увеличены лимиты на основных партнеров. Прежде всего по причине того, что мы уже приблизились к лимиту в 6 млрд рублей», — отметила Ирина Газарян.



Также Ирина Газарян не обошла в своем выступлении тему формирования глобальной национальной гарантийной системы, создание которой позволит обеспечить гарантийную поддержку развивающемуся бизнесу практически на любом этапе его становления.



«В свете этого мы считаем особо актуальной унификацию тарифов и документарной базы региональных гарантийных организаций. В рамках национальной гарантийной системы необходимо создать единую линейку гарантийных продуктов Агентства кредитных гарантий и РГО и выстроить ее таким образом, чтобы субъекты МСП на любом этапе своего развития (вне зависимости от суммы и характера финансирования) могли воспользоваться актуальным для себя обеспечительным инструментом», — заключила г-жа Газарян.