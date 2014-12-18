Банк «Возрождение» установил платежный терминал в первом МФЦ Солнечногорска

Банк «Возрождение» установил платежный терминал «ОМНИКАССА» в первом многофункциональном центре (МФЦ) Солнечногорска. Данное устройство позволяет оплатить налоги, государственные пошлины и совершать другие виды платежей без посещения кассы банка. Теперь почти во всех МФЦ в Московской области установлены платежные терминалы банка «Возрождение».



В торжественном открытии центра приняли участие Андрей Воробьев, Губернатор Московской области, Александр Якунин, Глава Солнечногорского района, и Иван Кулаков, директор ГКУ МО МФЦ.



Создание многофункциональных центров в различных городах и районах Московской области на сегодняшний день — одна из актуальных задач региона. К 2015 году вся Московская область будет обеспечена сетью МФЦ по оказанию государственных и муниципальных услуг. В 445 муниципальных образованиях Московской области будет открыто 89 крупных центров и 346 филиалов.



Основными задачами МФЦ являются:



снижение административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг;

повышение уровня удовлетворенности населения при взаимодействии с органами государственной власти;

снижение коррупционной составляющей при обращении населения в органы исполнительной власти.

В основе работы центров лежит принцип «одного окна», который позволяет исключить или предельно минимизировать участие заявителей (граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в процессах оформления необходимых документов и справок в различных государственных и муниципальных инстанциях. Многофункциональные центры могут оказывать около 200 государственных услуг. В МФЦ созданы комфортные для потребителей условия обслуживания: предусмотрены современные и удобные залы ожидания, оборудованные системой электронного управления очередью, детский уголок, специальное кабинетное окно для людей с ограниченными возможностями.