Путешествуйте с Visa и банком «Возрождение»!

Специальную акцию «Путешествуйте с Visa!» подготовили к праздникам Международная платежная система Visa и банк «Возрождение».



Для участия в акции необходимо в период до 15 марта 2015 совершить покупку по карте Visa за границей на любую сумму. Победителям акции вернется 100% от стоимости первой покупки по карте (не более 4000 рублей). В розыгрыше участвуют все дебетовые и кредитные карты Visa, выпущенные банком «Возрождение».



С подробными условиями акции можно ознакомиться в сети Интернет: www.visa.com.ru, visatravelhappy.ru.