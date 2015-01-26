Банк «Возрождение» провел семинар по повышению финансовой грамотности для пенсионеров в Калининграде

Калининградский филиал банка «Возрождение» провел очередной семинар для людей пенсионного возраста в целях повышения финансовой грамотности. Мероприятие состоялось в областном Доме ветеранов в рамках занятий факультета Финансово-правовой грамотности Академии третьего возраста.



Начальник отдела розничных операций Калининградского филиала банка Оксана Королец рассказала присутствующим, что такое финансовая грамотность, для чего она необходима в повседневной жизни, какие критерии нужно учитывать при выборе надежного банка и на что обратить внимание, открывая вклад. Особое внимание она уделила теме правильного и безопасного использования банковских карт и дистанционного обслуживания.



Специалисты банка ответили на многочисленные вопросы аудитории, которые касались не только тем семинара, но и текущих жизненных ситуаций, связанных с пользованием банковскими услугами. Являясь их активными потребителями, слушатели семинара задавали вопросы об экономической ситуации в стране, как она влияет на банковскую сферу в общем, и на банковские продукты и услуги в частности.



«Такие мероприятия очень важны с точки зрения „живого“ контакта между людьми пожилого возраста и финансовым учреждением: они позволяют получить ответы на интересующие вопросы „здесь и сейчас“, а также необходимые знания для принятия обоснованных решений по управлению собственными средствами», — прокомментировала управляющий Калининградским филиалом Тамара Коноплина.



Семинар по финансовой грамотности — это уже не первое мероприятие в рамках партнерства «Дома ветеранов» и банка «Возрождение». Весной 2014 года при поддержке банка участники войны, проживающие в Доме ветеранов, посетили памятные места в Берлине.