Уважаемые клиенты и партнеры Банка!Настоящим уведомляем, что в связи с приведением наименования Банка в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», изменено полное и сокращенное фирменное наименование Банка и реквизиты Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России.Полное фирменное наименование Банка:- на русском языке: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»;- на английском языке: Vozrozhdenie Bank.Сокращенное фирменное наименование Банка:- на русском языке: Банк «Возрождение» (ПАО);- на английском языке: V.Bank.Банком России выдана новая лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1439 от 22.01.2015 года.