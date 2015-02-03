Банк «Возрождение» снизил первоначальный взнос по ипотеке

В целях предоставления возможности приобретения жилья более широкой аудитории клиентов, банк «Возрождение» изменил условия по ипотечным кредитам: минимальный первоначальный взнос при получении кредита на покупку новостройки снижен до 20%.



Кредитные средства в размере до 10 млн руб. в Московском регионе и г.Санкт-Петербурге (до 5 млн руб. в иных регионах) можно получить на срок до 30 лет по ставке от 17,50% годовых. При этом квартира может быть приобретена по Договору долевого участия, Договору об участии в ЖСК или Предварительному договору. При недостатке дохода для желаемой суммы кредита банк примет в расчет доходы 2-х созаемщиков.



Кроме того, возобновлена программа кредитования «Загородный дом», которая позволит приобрести жилой дом с земельным участком на вторичном рынке жилья.



С подробными условиями кредитования в банке «Возрождение» можно ознакомиться на сайте банка www.vbank.ru.