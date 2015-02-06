Банк «Возрождение» увеличил срок потребительских кредитов

В целях повышения доступности потребительских кредитов банк «Возрождение» изменил условия по кредитованию физических лиц: с 28 января 2015 г. максимальный срок по самым популярным программам увеличен до 7-ми лет.



Предоставление кредита на более длительный срок позволяет уменьшить финансовую нагрузку, а также дает возможность клиенту получить большую сумму кредита.



Кредитные средства в размере до 1,2 млн.руб. можно получить на любые цели без залога и поручителей. При желании кредитоваться на большую сумму необходимо предоставить поручительство одного физического лица: в этом случае максимальная сумма кредита — 2 млн. руб. Процентная ставка при этом составит от 21% годовых.



Кроме того, для клиентов, подающих заявку на получение кредита, действует специальное предложение: при одновременном оформлении кредитной карты, услуги «Vbank с тобой» и покупке криптокалькулятора скидка от процентной ставки по потребительскому кредиту составит 0,15%.