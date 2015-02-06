Банк «Возрождение» в Волгодонске привлек во вклады более 2 млрд рублей

По состоянию на 1 февраля 2015 года объем депозитов физических лиц — клиентов Волгодонского филиала составил 2,006 млрд рублей. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Волгодонской филиал за последние два месяца увеличил сумму привлеченных средств от населения на 168 млн рублей.



«Вести бизнес в кризис всегда непросто. В декабре и январе мы провели большую разъяснительную работу со всеми вкладчиками, организовали несколько рекламных кампаний, что ещё больше укрепило доверие населения к нам. И это позволило не только сохранить клиентов, но и существенно расширить сотрудничество с ними, а также привлечь на обслуживание новых вкладчиков, — прокомментировал результаты работы управляющий Волгодонским филиалом Сергей Студеникин. — Для нас это время ознаменовалось не столько преодолением трудностей, сколько открытием новых возможностей».



В настоящее время в Волгодонском филиале открыто более 55,6 тысяч счетов физических лиц. Филиал традиционно уделяет значительное внимание работе с розничными клиентами. Формирование собственной ресурсной базы, привлечение депозитов физических лиц всегда было одной из приоритетных задач данного направления. «Мы с гордостью можем сказать, что каждый второй совершеннолетний житель Волгодонска является клиентом банка „Возрождение“, — добавил Сергей Студеникин . — Это наше общее достижение, результат слаженной работы коллективов филиала и дополнительных офисов при всесторонней поддержке Центрального аппарата. Мы рассматриваем данный результат как промежуточный и будем стремиться к новым достижениям».